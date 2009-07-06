НЗФ в июле намерен произвести 64,7 тыс. тонн ферросплавов

ОАО "Никопольский завод ферросплавов" (Днепропетровская обл.) в июле 2009 г. намерен произвести 64,7 тыс. тонн ферросплавов, что составит 85% от итогов июля 2008 г.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-службы предприятия Владимир ЦЫБЕНКО.

По его словам, в июне т.г. НЗФ произвел 54,462 тыс. тонн ферросплавов – на 32 тонны больше запланированного задания.

В.ЦЫБЕНКО отметил, что после вынужденного простоя на заводе возобновлена работа плавильных печей №17 и №18.

Он также сообщил, что за последнее время на НЗФ переработано около 40 тыс. тонн шлаков. Это позволило вторично использовать в производстве 5,4 тыс. тонн сырья.

Справка УНИАН. С начала 2009 г. НЗФ официально не обнародовал данные производства продукции.