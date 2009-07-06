Кабмин создаст Харьковскому авиазаводу условия

Кабинет министров Украины принял проект постановления о создании условий для выполнения экспортных контрактов Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины, об этом проинформировал министр Владимир НОВИЦКИЙ.

«Принят проект постановления КМУ «О создании условий для выполнения экспортных контрактов Харьковским государственным авиационным производственным предприятием», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

По его словам, проектом документа предусмотрено увеличение в установленном порядке уставного капитала ХГАПП на сумму возникшей кредиторской задолженности за средства Государственного бюджета (150,3 млн. грн.), перечисленных этому предприятию для строительства двух самолетов АН-74 ТК-300Д лизинговой компанией ОАО «Укртранслизинг». После чего предусматривается передача имущественных прав от ОАО «Укртранслизинг» ХГАПП на эти самолеты согласно договору, подписанному между ОАО «Укртранслизинг» и государственным авиационным предприятием «Украина». В результате планируется реализация ХГАПП этих самолетов иностранному заказчику.

В частности, В.НОВИЦКИЙ отметил, что с учетом того, что выполнение ранее подписанных контрактов по строительству АН-74 требует дополнительного выделения 350-400 млн. грн. бюджетных средств, реализация проекта постановления позволит минимизировать нагрузку на бюджет в этом году, улучшить финансовое состояние предприятия, достроить и реализовать самолеты без дополнительного бюджетного финансирования за средства иностранных заказчиков.

Пресс-служба напоминает, что правительством и, в частности, Минпромполитики осуществляется систематическая работа по финансовому оздоровлению отечественных предприятий авиастроительной отрасли. Так, уже подписаны документы, которыми предусмотрен выпуск облигаций предприятий под гарантии правительства. Теперь решается вопрос относительно реструктуризации их задолженности перед банками.