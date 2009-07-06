Количество обанкротившихся фирм в Польше удвоилось

В Польше во втором квартале текущего года зарегистрировано почти 200 банкротств компаний, что почти вдвое больше, чем за январь-март 2009 года.

Об этом свидетельствуют данные компании Euler Hermes, которыми располагает УНИАН.

Согласно информации Euler Hermes, в первом полугодии в Польше обанкротилось 290 предприятий, что на 50% больше, чем в первой половине 2008 года.

Среди обанкротившихся компаний преобладают производственные предприятия (почти 100) и предприятия, работающие в сфере услуг (около 80). Более чем по 30 обанкротившихся компаний приходится на строительную отрасль и на предприятия, занимающиеся оптовыми продажами. Еще около 20 банкротов – фирмы, которые занимались розничными продажами.

Эксперты компании Euler Hermes, которая входит в одноименную международную группу, прогнозируют дальнейший рост банкротств в Польше из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране.

Факторами, усугубляющими ситуацию польских фирм, аналитики компании называют снижение объемов экспорта, зависимость от импортных комплектующих в производстве экспортных товаров и ослабевающий внутренний спрос.

Также эксперты отмечают увеличение количества больших фирм среди обанкротившихся, в том числе тех, акции которых продаются на фондовых площадках. В первом полугодии в Польше обанкротилось около 30 таких фирм.

70% от общего количество обанкротившихся фирм за первые шесть месяцев года составляют общества с ограниченной ответственностью.

Как сообщал УНИАН, за первый квартал 2009 года в Польше количество обанкротившихся предприятий увеличилось на 11% – до почти 100 фирм.

Справка УНИАН. Группа Euler Hermes была создана в результате слияния французской компании Euler и немецкой страховой компании Hermes. Ежегодно она страхует трансакции компаний на сумму около 600 млрд. евро в 40 странах мира. В Польше работает с 1999 года.