Цены производителей промпродукции выросли

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в июне, по сравнению с маем т.г., составил 1,4%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 4,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены промпроизводителей в июне против июня 2008 года выросли на 9,2%, в январе-июле против аналогичного периода 2008 года – снизились на 0,9%.

Также сообщается, что цены производителей промышленной продукции во втором квартале 2009 года против первого квартала выросли на 1,8%, а против соответствующего квартала 2008 года – на 2,4%.

Справка УНИАН. Цены производителей промышленной продукции в июне 2008 года против июня 2007 года выросли на 43,7%, в январе-июне 2008 года против аналогичного периода 2007 года – на 33,8%.

Рост индекса цен производителей промышленной продукции в 2008 году составил 23% (декабрь к декабрю 2007 года).