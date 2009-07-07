Astrum: украинские металлурги в т.г. произведут 29 млн.т стали

Производство стали украинскими металлургическими предприятиями в 2009 году составит порядка 29 млн. тонн, что соответствует сокращению производства на 22% (год к году).

Такой прогноз озвучил УНИАН аналитик Astrum Investment Management Иван ХАРЧУК.

Он отметил, что украинские метпредприятия сообщили об увеличении объемов продаж на зарубежных рынках. По словам аналитика, металлурги ожидают умеренного улучшения ситуации до конца года.

Как сообщил И.ХАРЧУК, согласно последним пресс-релизам компаний, ММК им. Ильича, «ArcelorMittal Кривой Рог» и Алчевский меткомбинат планируют нарастить объемы производства стали в июне на 24%, 15% и 20% соответственно (месяц к месяцу). «Это согласуется с нашими ожиданиями постепенного восстановления отечественной металлургической отрасли во втором полугодии текущего года», - подчеркнул аналитик.

Напомним, украинские предприятия черной металлургии сообщили о снижении на 39% (год к году) выплавки стали в первом полугодии 2009 года до 13,6 млн. тонн.

В частности, «ArcelorMittal Кривой Рог» за указанный период снизил производство стали на 47%, Енакиевский металлургический завод - на 23%.