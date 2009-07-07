Объем производственных заказов в Германии в мае увеличился на 4,4%

Объем производственных заказов в Германии в мае 2009 года продолжил начавшийся двумя месяцами ранее рост по отношению к предыдущему месяцу, увеличившись на 4,4% и "упрочив перспективу широкой стабилизации промышленного производства", заявило во вторник министерство экономики страны.

Вместе с тем, в сравнении с тем же периодом прошлого года этот важный индикатор состояния самой крупной европейской экономики сократился на 29,4%, передает агентство Франс Пресс. Однако и тот, и другой показатели оказались лучше ожиданий экономистов, рассчитывавших на рост в 0,5% по отношению к апрелю и спад в 31,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подчеркивает агентство. Министерство также пересмотрело свою оценку динамики производственных заказов в апреле по отношению к марту с нуля на рост в 0,1%, в результате чего этот индикатор теперь показывает рост на протяжении трех месяцев подряд.