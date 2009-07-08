Аваков: Харьковский тракторный остановлен на 2 месяца

ОАО «Харьковский тракторный завод» на два месяца приостановил свою деятельность.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на губернатора Арсена АВАКОВА.

По словам руководителя области, завод приостановил деятельность, чтобы избежать перепроизводства продукции. Он сообщил, что рабочие предприятия находятся в оплачиваемом отпуске.

А.АВАКОВ считает, что одной из причин приостановки ведущего в Украине предприятия тракторостроения являются недостатки работы лизингового фонда и невыполнение обещаний главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

«Если бы лизинговый фонд выполнил свои обязательства по финансированию закупки тракторов и премьер сдержала бы обещания, данные бюджетом в начале года, то мы бы не остановили завод», - заявил А.АВАКОВ.

При этом губернатор высказал оптимизм по поводу будущего завода и указал на необходимость преференций со стороны государства в отношении ХТЗ.

«Мы надеемся, что к осени ситуация несколько изменится", - сказал А.АВАКОВ.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины №328-Р о государственной поддержке предприятий отечественного машиностроения, выпускающих продукцию для АПК, планировалось на протяжении 2009 года закупить за государственные средства 700 тракторов производства ХТЗ на общую сумму 255 миллионов 500 тысяч гривень.

По информации Харьковской облгосадминистрации, в начале 2009 года ОАО «Харьковский тракторный завод» уже приостанавливал выпуск продукции в связи с отсутствием реализации тракторов как в Украине, так и в России.

Справка УНИАН. "Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе" начал работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа "ГАЗ" (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ.

Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.