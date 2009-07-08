ГПУ проверит ситуацию с 13% надбавкой к пошлине

Киев. 8 июля. УНИАН. Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО по поручению Президента обратилась к Генеральной прокуратуре с просьбой проверить соблюдение правительством и Государственной таможенной службой требований законодательства о введении в действие 13% надбавки к ввозной пошлине на товары некритического импорта.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Президента, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, такое обращение связанно с тем, что Конституционный Суд признал неконституционными положение законов Украины, которыми Кабинету министров делегировались полномочия изменять и отменять данные надбавки (решением от 23 июня 2009 г. №15-рп/2009).

«Кроме того, сегодня действие правительственного акта (постановление Кабмина №230 от 18 марта 2009 г. об ограничении действия 13% надбавки к ставке ввозной пошлины на все товары, кроме автомобилей и холодильников – УНИАН) создает благоприятные условия для ввоза импортных товаров, при этом не создавая механизмов защиты отечественных производителей, что в условиях финансово-экономического кризиса является недопустимым», - сказано в сообщении.

В Секретариате Президента считают, что такая политика правительства не стимулирует создание новых рабочих мест для украинцев и препятствует наполнению Государственного бюджета как за счет роста внутреннего производства, так и за счет поступления средств от уплаты ввозной пошлины в размере 13% таможенной стоимости импортированных товаров.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 923-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом». Законом предусматривалось введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

Данным законом Кабинету министров предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продлевать применение временной процедуры путем принятия соответствующего решения.

18 марта 2009 года своим постановлением Кабинет Министров отменил 13% надбавку к ввозной пошлине на все товары некритического импорта, кроме легковых автомобилей и холодильников.

Конституционный Суд своим решением от 23 июня 2009 года признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет министров может принимать решения о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.