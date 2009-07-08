Новицкий: июль будет самым благоприятным месяцем

Министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ прогнозирует, что июль будет самым благоприятным месяцем по производству для металлургов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы видим, что продажи выросли, снизилось количество товара на складах, выросло производство. Прогнозировать трудно, что это на долгосрочную перспективу. По крайней мере, июль мы прогнозируем будет самым лучшим из месяцев этого года», - отметил В.НОВИЦКИЙ.

В частности, по его прогнозам, производство стали в июле составит 2,4 млн. тонн.

Он также напомнил, что в июне т.г. производство стали в Украине снизилось приблизительно на 30% по отношению к июню 2008 года.

Как сообщал УНИАН, по данным "Металлургпрома", в Украине за 5 месяцев производство чугуна и проката сократилось на 35,6%, стали – на 39,2%, по сравнению с январем-маем 2008 г.