Химпром Украины покупает газ на 30% дороже конкурентов из ЕС

Стоимость основного сырья – природного газа для предприятий химической отрасли Украины, производящих азотные удобрения, в июне на 30% превышал аналогичный показатель их конкурентов в странах Евросоюза, на 40% - в странах Северной Америки, и в 2,2 раза – российских азотных предприятий.

Об этом свидетельствуют данные Европейского совета химической промышленности о ценах для ведущих производителей азотных удобрений в странах Европы и Северной Америки, обнародованные на сайте http://www.cefic.org.

В частности, цена на природный газ для заводов «Тертре» и «Ла Хавра» (Франция) составляет, соответственно, 155 и 170 долларов за тысячу кубометров, «Зибруг» (Бельгия) – 162 долл., «Скуискип» (Голландия) – 204 долл., «Брунсбюттель» (Германия) – 247 долл., «Феррара» (Италия) – 267 долл., «Порсгрун» (Норвегия) – 281 долл.

При этом самый дешевый газ в странах Евросоюза получают румынские производители удобрений. Средняя цена природного газа для химических предприятий Румынии составляет 150 за тыс. кубометров. Это почти на 50% дешевле, чем для их конкурентов в Украине.

Европейский совет химической промышленности также приводит для сравнения стоимость газа для других крупных мировых производителей азотных удобрений. Так, завод «Белле Плейн» (Канада) получает топливо по цене 114 долл. за тысячу кубических метров, средняя стоимость природного газа для азотных производителей США – 138 долл., России – менее 70 долл. за тыс. кубометров.

Цена на газ для украинских химических предприятий формируется на основании соглашений о закупках НАК «Нафтогаз Украины» природного газа у ОАО «Газпром». Средняя цена на природный газ для химических предприятий Украины, использующих природный газ как основное сырье, в июне 2009 года составила 318 долларов за тыс. кубометров.

По итогам 5 месяцев 2009 года производство аммиака, который составляет основу азотных удобрений, в Украине сократилось на сократилось на 43,8%, или на 1 005 тыс. тонн, по сравнению с январем-маем 2008 года. В частности, Горловское ОАО «Концерн «Стирол» за указанный период сократило производство аммиака на 66%, до 186,8 тыс. тонн, ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» - на 54,1%, до 208,9 тыс. тонн, ОАО «Одесский припортовый завод» - на 53,2%, до 218,9 тыс. тонн, ОАО «Ривнеазот» - на 37,7%, до 121,5 тыс. тонн.