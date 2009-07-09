Долг GM составит 48 млрд долл.
09:58, 09 июля 2009Промышленность
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После выхода из банкротства
Долговая нагрузка корпорации General Motors после выхода из процедуры банкротства составит 48 млрд долл., сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главного судьи по банкротствам США Роберта Гербера в Нью-Йорке.
В мае этого года, когда GM инициировала процедуру, общий долг корпорации составлял 176 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, 1 июня 2009 года о банкротстве заявил американский автогигант General Motors. Компания обратилась в суд с иском о защите от кредиторов, отметив, что ее активы составляют 82,3 млрд. долларов, а долги и прочие обязательства - 172,8 млрд. долларов.
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