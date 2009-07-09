В Днепропетровске объемы промпроизводства сократились

В Днепропетровске за январь-июнь 2009 г. объемы промышленного производства на 74 базовых предприятиях сократились на 37,9% относительно аналогичного периода прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор департамента промышленности и энергетики Днепропетровского горсовета Владимир МЕЛЕЩИК.

По его словам, объемы выпуска продукции предприятий металлургической отрасли города за указанный период снизились на 54,1%.

В. МЕЛЕЩИК отметил, что приблизились к прошлогодним показателям января-июня предприятия энергетики (94,2% от объема) и пищевой промышленности (98,3% от объема).

Директор департамента сообщил, что согласно полученной от предприятий Днепропетровска информации практически все предприятия способны нарастить объемы производства начиная с ІV квартала 2009 г., с постепенным выходом до конца года на показатели в пределах 67-70% от уровня 2008 г.

*** В Днепропетровске расположены крупнейшие предприятия металлургии и машиностроения ОАО «ДМЗ им. Петровского», ОАО «Интерпайп НТЗ», Днепропетровский машиностроительный завод, Южный машиностроительный завод им. Макарова, Днепропетровский электровозостроительный завод.