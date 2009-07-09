НПО им. Фрунзе изготовило оборудование
Для «Сургутнефтегаза»
ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» начало отгрузку оборудования по заказу ОАО «Сургутнефтегаз» для реконструкции компрессорной станции на Федоровском месторождении.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. Фрунзе.
Согласно контракту, подписанному в 2008 году, НПО изготовило для российской компании три турбокомпрессорных агрегата (ТКА) мощностью 16 МВт каждый и сопутствующее оборудование, которые будут использованы для реконструкции компрессорной станции КС-7/2 на Федоровском нефтяном месторождении (Тюменская область Российской Федерации). Сумма контракта по сегодняшнему курсу составляет около 18,9 млн. евро.
Отгрузку оборудования планируется завершить в августе 2009 года. Специалисты НПО выполнят на объекте шеф-монтажные и пусконаладочные работы, а также проведут для персонала станции курс обучения по эксплуатации оборудования. В 2005 году для «Сургутнефтегаза» уже выполнялся подобный заказ: на Федоровском месторождении была произведена реконструкция компрессорной станции КС-7/1.
НПО им. Фрунзе связывают с ОАО «Сургутнефтегаз» давние партнерские связи. Сейчас сумские машиностроители изготавливают по заказу россиян газотурбинные энергоблоки для оснащения второй очереди Рогожниковской газотурбинной электростанции. В 2008 году НПО им. Фрунзе отгрузило заказчику три энергоблока, которые составили третью очередь Талаканской газотурбиной электростанции. В данное время специалисты НПО завершают ее монтаж.
Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.