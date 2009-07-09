НПО им. Фрунзе изготовило оборудование

ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» начало отгрузку оборудования по заказу ОАО «Сургутнефтегаз» для реконструкции компрессорной станции на Федоровском месторождении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НПО им. Фрунзе.

Согласно контракту, подписанному в 2008 году, НПО изготовило для российской компании три турбокомпрессорных агрегата (ТКА) мощностью 16 МВт каждый и сопутствующее оборудование, которые будут использованы для реконструкции компрессорной станции КС-7/2 на Федоровском нефтяном месторождении (Тюменская область Российской Федерации). Сумма контракта по сегодняшнему курсу составляет около 18,9 млн. евро.

Отгрузку оборудования планируется завершить в августе 2009 года. Специалисты НПО выполнят на объекте шеф-монтажные и пусконаладочные работы, а также проведут для персонала станции курс обучения по эксплуатации оборудования. В 2005 году для «Сургутнефтегаза» уже выполнялся подобный заказ: на Федоровском месторождении была произведена реконструкция компрессорной станции КС-7/1.

НПО им. Фрунзе связывают с ОАО «Сургутнефтегаз» давние партнерские связи. Сейчас сумские машиностроители изготавливают по заказу россиян газотурбинные энергоблоки для оснащения второй очереди Рогожниковской газотурбинной электростанции. В 2008 году НПО им. Фрунзе отгрузило заказчику три энергоблока, которые составили третью очередь Талаканской газотурбиной электростанции. В данное время специалисты НПО завершают ее монтаж.

Справка УНИАН. ОАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; центробежных, вакуумных, химических насосов; центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.