Производство автомобилей в Польше упало на 21%

Автозаводы в Польше в первом полугодии произвели 437,8 тыс. частных и доставочных автомобилей, что на 21% меньше показателей первой половины прошлого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, по данным института Samar, исследующего польский автомобильный рынок с 1992 года, в июне по сравнению с маем производство увеличилось на 0,9% - до 74,6 тыс. авто.

В январе-июне т.г. больше всего сократила производство Варшавская автомобильная фабрика (FSO), которой с 2005 года владеет украинская «УкрАвто», - на 96,5%.

Opеl Polska сократил производство в первом полугодии на 54%, а Volkswagen на 24%.

Единственной компанией, увеличившей производство, стал Fiat Auto Poland - на более чем 20%.

Благодаря этому FAP в первом полугодии увеличил свою долю на польском рынке на 23% - до почти 70%. Доля Volkswagen сократилась на 2,4% - до почти 16%, Opеl - на 9% - до 11%, а FSO - на 11% - до около 5%.

В июне по сравнению с маем увеличили производство все производители, кроме Volkswagen, который произвел на 3% меньше автомобилей. В июне к маю Fiat, Opel и FSO увеличили производство на 0,3%, почти 10% и более 20%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, в мае FSO заявило о намерении временно прекратить производство из-за проблем со сбытом, вызванными мировым экономическим кризисом.

В первом квартале Варшавская автофабрика, которая производит Chevrolet Aveo по заказу General Motors и Daewoo Lanos по заказу «УкрАвто» для сборки в Украине, сократила производство на 60%.

Справка УНИАН. По данным Samar, в 2008 году в Польше производство автомобилей увеличилось на 14% - до 990 тыс. штук.

FSO за счет производства 150 тыс. машин заняла третье место на польском рынке автопроизводителей.

Более 96% произведенных в Польше авто экспортируется.