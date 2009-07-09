Производство автомобилей в Польше упало на 21%
В первом полугодии
Автозаводы в Польше в первом полугодии произвели 437,8 тыс. частных и доставочных автомобилей, что на 21% меньше показателей первой половины прошлого года.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, по данным института Samar, исследующего польский автомобильный рынок с 1992 года, в июне по сравнению с маем производство увеличилось на 0,9% - до 74,6 тыс. авто.
В январе-июне т.г. больше всего сократила производство Варшавская автомобильная фабрика (FSO), которой с 2005 года владеет украинская «УкрАвто», - на 96,5%.
Opеl Polska сократил производство в первом полугодии на 54%, а Volkswagen на 24%.
Единственной компанией, увеличившей производство, стал Fiat Auto Poland - на более чем 20%.
Благодаря этому FAP в первом полугодии увеличил свою долю на польском рынке на 23% - до почти 70%. Доля Volkswagen сократилась на 2,4% - до почти 16%, Opеl - на 9% - до 11%, а FSO - на 11% - до около 5%.
В июне по сравнению с маем увеличили производство все производители, кроме Volkswagen, который произвел на 3% меньше автомобилей. В июне к маю Fiat, Opel и FSO увеличили производство на 0,3%, почти 10% и более 20%, соответственно.
Как сообщал УНИАН, в мае FSO заявило о намерении временно прекратить производство из-за проблем со сбытом, вызванными мировым экономическим кризисом.
В первом квартале Варшавская автофабрика, которая производит Chevrolet Aveo по заказу General Motors и Daewoo Lanos по заказу «УкрАвто» для сборки в Украине, сократила производство на 60%.
Справка УНИАН. По данным Samar, в 2008 году в Польше производство автомобилей увеличилось на 14% - до 990 тыс. штук.
FSO за счет производства 150 тыс. машин заняла третье место на польском рынке автопроизводителей.
Более 96% произведенных в Польше авто экспортируется.