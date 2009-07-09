Госкомстат пообещал обнародовать данные по ВВП за ІІ квартал

Государственный комитет статистики обещает обнародовать предварительные данные по ВВП за второй квартал в середине августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Госкомстата Вадим ПИЩЕЙКО на пресс-конференции сегодня.

Он отметил, что отсутствие предварительных данных по ВВП за первый квартал 2009 года связано с необходимостью перехода на новую методологию расчета показателя ВВП. При этом В.ПИЩЕЙКО сообщил, что начиная со второго квартала текущего года предварительные данные по ВВП будут обнародоваться.

«К сожалению, мы действительно переходя с одной методологии на другую, не опубликовали показатель на 45-й день, как ввела Европа во время кризиса. И если вы обратили внимание, то все европейские страны публикую только одну цифру – реальный ВВП на 45-й. Мы это сделаем, начиная со второго квартала, обязательно.

На 45-й день вы получите данные относительно реального ВВП за второй квартал” – отметил В.ПИЩЕЙКО. В то же время, он подчеркнул, что это будут предварительные данные, так как Госкомстат на тот момент не будет обладать всей необходимой для подсчета показателя информацией.

«Это будут очень предварительные данные, поскольку мы не будем иметь всей необходимой информации, которая нужна для расчета», - сказал В.ПИЩЕЙКО. Так, он отметил, что данные относительно платежного баланса Госкомстат получает от Национального банка Украины только на 75-й день после завершения отчетного периода.

«Поэтому раньше, чем на 75-й день дать точную оценку невозможно», - подчеркнул В.ПИЩЕЙКО.

Как сообщал УНИАН, Госкомстат с 2009 года перешел с ежемесячной на ежеквартальную публикацию данных о динамике ВВП.

Показатель ВВП Украины за первый квартал 2009 года Государственный комитет статистики обнародовал в конце июня.