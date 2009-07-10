В помощь автопрому нужно ввести льготное кредитование

Министерство промышленной политики Украины считает целесообразным введение государственной компенсации по автокредитам для поддержки отечественных автопроизводителей в условиях кризиса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики.

В сообщении отмечается, что в Минпромполитики под руководством заместителя министра Виктора ПАДАЛКО состоялось совещание с руководителями автомобилестроительных предприятий, на котором речь шла о мерах по поддержке отрасли в сложных экономических условиях.

Так, заместитель министра сказал, что отрасль больше всего пострадала от влияния мирового финансового кризиса, что отразилось на темпах производства.

В.ПАДАЛКО отметил, что одним из мероприятий для улучшения ситуации в отрасли, учитывая мировую практику, может быть льготное кредитование населения при покупке авто. Например, государственная компенсация 50% ставки кредита тем, кто покупает автомобили не дороже 120 тыс. грн., поскольку именно эта категория авто имеет наибольший спрос среди населения.

Сами же автопроизводители, отметили в пресс-службе, как раз и определяют одной из главных своих проблем, в решении которых необходима помощь государства – оживление потребительского рынка.

Напомним, аналогичная компенсация при покупке автомобилей существует в Германии, Франции, России и др. странах.