«Мицубиси Хеви Индастриз» откроет представительство в Украине (фото)

Правительство Украины и компания «Мицубиси Хеви Индастриз» договорились об открытии в Украине представительства японской компании-инвестора.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по итогам встречи с президентом компании Кацуо ЦУКУДА.

«В Украину приходит работать компания, имеющая более 300 млрд. дол. годового оборота», - подчеркнула глава правительства. – Это реальное воплощение договоренностей, достигнутых во время визита в Японию. Это – успех Украины».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что большой объем инвестиций, запланированный японской компанией, будет способствовать общей модернизации страны. По ее словам, открытие представительства компании позволит эффективнее работать над стратегическими двусторонними проектами, в частности, в сфере модернизации энергетики, о чем было договорено во время ее визита к Японии.

Премьер-министр подчеркнула, что особенно важным является то, что такая мощная японская компания начинает инвестировать в экономику Украины во время финансово-экономического кризиса.

«Такие шаги могут делать только настоящие друзья Украины», - считает премьер.

В свою очередь, президент компании «Мицубиси Хеви Индастриз» К.ЦУКУДА отметил, что для его компании большая честь сотрудничать с Украиной.

«Наша фирма очень заинтересована и приложит все усилия для того, чтобы обравдать те надежды, которые на нас возлагаются», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 24-27 марта осуществила свой первый официальный визит в Японию. Страны подписали 23 меморандума и 3 протокола о сотрудничестве и реализации совместных инвестиционных проектов.

В апреле т.г. Ю.ТИМОШЕНКО обсудила с двумя японскими корпорациями „Сумитомо” и „Мицубиси Хеви Индастриз” механизмы финансирования совместных проектов для их реализации в Украине.

Премьер-министр напомнила, что финансирование проектов с украинской стороны может осуществляться за счет средств стабилизационного фонда, а также за счет средств, привлеченных в рамках Киотского протокола.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в Государственном бюджете предусмотрена возможность в предоставлении государственных гарантий для привлечения кредитных ресурсов.

Глава правительства уточнила, что речь идет о проектах по реконструкции и модернизации системы теплообеспечения и подогрева воды, по реконструкции и строительству электростанций, работающих на угле, а также с использованием ветроустановок.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, речь идет также об участии японских компаний в модернизации украинской газотранспортной системы, в создании производств по переработке бытовых отходов, в строительстве метрополитена в Днепропетровске и Донецке, во внедрении когенерационных технологий в электроэнергетике, а также в производстве и поставке в Украину тепловых котлов для генерации тепла и подогрева воды.