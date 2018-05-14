"Arcelor Mittal Кривой Рог" как тренажер для отработки профсоюзных приемов?..

Украинский горно-металлургический комплекс переживает действительно тяжелые времена и, в первую очередь, это отражается на рядовых металлургах. С начала года зарплаты на метпредприятиях сокращались прямо пропорционально снижению объемов производства и даже, опережая их, а социальные выплаты были полностью отменены. С наступлением кризиса на предприятиях ГМК в лучшем случае вводилась сокращенная рабочая неделя и принудительные неоплачиваемые отпуска, а в худшем - рабочих «настоятельно просили» писать заявления об увольнении по собственному желанию (как вариант - по согласию сторон). Все это в той или иной степени коснулось практически всех предприятий ГМК. Понятно, что Профсоюз металлургов и горняков Украины не мог молча наблюдать за социальной катастрофой в отрасли. Но, похоже, реальную борьбу профсоюзов за права металлургов в настоящий момент мы наблюдаем только на одном-единственном предприятии в стране - “Arcelor Mittal Кривой Рог”.

Спросим с иностранных «буржуинов» со всей пролетарской строгостью

В последние месяцы ЦК Профсоюза металлургов и горняков Украины не упускает случая покритиковать руководство “Arcelor Mittal Кривой Рог” (АМКР) за нарушение обязательств перед трудовым коллективом меткомбината. И эта критика, в конце концов, достигает своей цели. Так, 3 июля на АМКР состоялось собрание трудового коллектива предприятия. В мероприятии приняли участие генеральный директор комбината Жан Жуэ, председатель профкома предприятия Юрий Бобченко, а также председатель ЦК профсоюза горняков и металлургов Украины Владимир Козаченко. Основными вопросами, которые рассматривались на собрании, стали социальные выплаты работникам комбината, а также выплата им «тринадцатой» зарплаты по итогам прошлого года. Как по первому, так и по второму пунктам стороны пришли к компромиссному решению – металлурги АМКР получат свои деньги, хотя и со значительным опозданием.

Кроме того, профсоюз добился от топ-менеджмента предприятия дополнительных оплачиваемых отпусков, вместо трехдневной рабочей недели, которую ранее пытались ввести на комбинате для экономии в условиях резкого падения производства. Аналогичная система действует на польском предприятии, принадлежащем Arcelor Mittal. На ArcelorMittal Poland с полной занятостью работает только 70% трудового коллектива, остальные 30% находятся в вынужденных отпусках, которые, хотя и не полностью, но оплачиваются. При этом профком АМКР требует от руководства комбината предоставить экономические обоснования численности работающих сотрудников с целью недопущения чрезмерной производственной нагрузки на одного работника. Вот так вот, жестко и принципиально работают профсоюзные лидеры с иностранным инвестором, купившим крупнейший украинский меткомбинат.

Ни в коем случае не принижая заслуг профсоюза металлургов, все же отметим, что основной причиной уступчивости собственников АМКР является наличие инвестиционных обязательств Arcelor Mittal перед государством Украина, выписанных в договоре купли-продажи металлургического комбината. Там четко прописаны социальные и финансовые обязательства перед трудовым коллективом предприятия. В своей борьбе за права металлургов АМКР профсоюзы всегда могут рассчитывать на поддержку Фонда государственного имущества, который контролирует выполнение инвестобязательств и в случае чего может призвать инвестора к ответу, вплоть до разрыва с ним договора о покупке меткомбината.

Инвестобязанные

Иногда противостояние профсоюза и дирекции “Arcelor Mittal Кривой Рог” достигает поистине театрального пафоса. Ярким тому примером стало совещание по вопросам сотрудничества Фонда госимущества и ЦК профсоюза металлургической и горно-добывающей промышленности Украины, проходившее в ФГИ 28 мая этого года. Тогда представители профсоюзов крупнейших металлургических предприятий Украины жаловались и.о. главы Фонда Дмитрию Парфененко на произвол собственников, которые без согласования с профсоюзами урезают зарплаты металлургам и отправляют их в неоплачиваемые отпуска. Обещая свою поддержку, в целом, Дмитрий Парфененко по большинству конкретных случаев злоупотреблений на метпредприятиях сетовал на отсутствие у Фонда рычагов воздействия на их хозяев. В самый разгар дискуссии относительно возможных вариантов влияния на металлургических олигархов председатель профкома АМКР Юрий Бобченко получил СМС и многозначительно закивал Владимиру Козаченко. Последний сокрушенно объявил всем собравшимся о том, что вот мол, пока мы тут заседаем, руководство “Arcelor Mittal Кривой Рог” издало распоряжение о переходе предприятия на 3-х дневную рабочую неделю. Что тут началось… Дмитрий Парфененко стал надиктовывать заявление Фонда госимущества относительно «одностороннего нарушения джентльменского соглашения» между ФГИ и руководством АМКР. Профсоюзные лидеры хором заговорили о грубом нарушении условий трудового договора. Все это происходило на глазах журналистов, обрадованных столь динамичным развитием событий.

При этом следует напомнить, что 14 мая 2009 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» подписали новую редакцию договора купли-продажи ОАО «Криворожсталь».

Данная редакция предусматривает изменение срока выполнения некоторых инвестобязательств, взятых на себя покупателем – компанией «Arcelor Mittal». В частности, предусматривается уменьшение инвестиций, касающихся программы увеличения производственных мощностей, технического переоснащения и модернизации предприятия.

Кроме того, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, предусмотренных договором, включая сохранение штатной численности, своевременную выплату заработной платы. Также, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия социальных обязательств продлен до 2011 года включительно (ранее предусматривалось, что он окончится в 2010 году.)

У любого топ-менеджера из ведущих украинских и российских металлургических компаний, работающих в Украине, волосы встали бы дыбом от таких «уступок» со стороны государства и встречных обязательств инвестора. Когда все остальные сокращают производство, закрывая отдельные цеха и останавливая целые заводы, ФГИ разрешил АМКР не наращивать производство и меньше вкладывать в его модернизацию. Трудно удержаться, чтобы еще раз не порадоваться за прекрасно проведенную в 2005 году реприватизацию «Криворожстали», за те достойные 4 млрд. долл., которые Украина получила за нее и за четко прописанные инвестиционные обязательства. И как же грустно от того, что остальной «Металлургпром» и «Укррудпром» раздерибанили в начале двухтысячных по смешным ценам, с не менее смешными инвестобязательствами, да и у тех давно истек срок действия.

Корпоративная несолидарность

Конечно, в условиях рыночной экономики всем правит конкуренция, и рассчитывать на сочувствие со стороны коллег по отрасли не приходится. Однако сохранять нейтралитет в споре между государством и собственником метпредприятия не задействованные в нем финансово-промышленные группы вроде бы должны. Но не тут то было, и здесь «Arcelor Mittal» попал под удар.

В ноябре 2009 года, когда Кабинет министров подписывал Меморандум о взаимопонимании с предприятиями ГМК, одним из пунктов этого документа значилось продление сроков выполнения инвестобязательств, предусмотренных договорами купли-продажи объектов госсобственности, относящихся к металлургической отрасли. Не трудно догадаться, что речь в данном случае идет об АМКР. В процессе согласования отдельных положений меморандума против упомянутого пункта выступил представитель крупнейшей металлургической компании Украины «Метинвест». Таким образом, собственник «Метинвест» Ринат Ахметов, видимо, хотел напомнить компании «Arcelor Mittal» о том, что он так и не смирился с потерей «Криворожстали». Как известно, в 2004 году созданный украинскими бизнесменами Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым промышленно-финансовый консорциум ИМС приобрел 93,02% акций "Криворожстали" на приватизационном конкурсе за 4,2 млрд. грн. (около 800 млн. долл.). При этом, остальных подписантов пункт о смягчении инвестобязательств не заинтересовал.

Этот факт лишний раз подтверждает, что кроме АМКР ни одно другое украинское метпредприятие фактически не имеет обязательств перед государством в части своей производственной, экономической и социальной политики.

Пролетарии в окопах

Кризис внес заметное оживление в ряды украинских профсоюзных лидеров, что не удивительно, ведь это прекрасный повод повысить свой авторитет в глазах рабочего класса. Только вот проблема, сами рабочие не очень то верят в способность профсоюзов существенно повлиять на решения собственников предприятий. Последние же, не желая заниматься «самоедством», решили урезать расходы в прямом соответствии со снижением доходов и не важно, что за предшествовавшие кризису годы у многих украинских металлургических компаний образовался немалый «запас прочности» в виде переведенных в офшоры многомиллионных прибылей.

При этом один из представителей профсоюза металлургов и горняков признавал в конце прошлого года, что рядовые металлурги «предпочитают отсиживаться в окопах», а не открыто выступать против непопулярных антикризисных мер собственников предприятий. Возможно, одной из главных причин неверия большинства украинских металлургов в силу профсоюзного движения является то, что отраслевой профсоюз зачастую демонстрирует избирательность в своей борьбе с «капиталистами». Чаще всего «под удар» попадают иностранцы, все тот же «Arcelor Mittal», реже российский «Евраз». Не удивительно, что по количеству упоминаний в СМИ, профком АМКР даст фору профкомам всех остальных метпредприятий Украины вместе взятым.

С другой стороны, дело тут не в личных пристрастиях профсоюзного руководства, просто в конфликте с иностранным инвестором оно может надеяться на вмешательство государства. К тому же зарубежные компании имеют в Украине относительно слабое политическое лобби, которое не идет ни в какое сравнение с влиянием украинских финансово-промышленных групп на принятия решений Верховной Радой и Кабинетом министров. И как вы прикажете отстаивать интересы трудящихся, когда на ключевых государственных постах сменяются люди, тесно связанные с той или иной металлургической компанией. Да и сам глава Федерации профсоюзов Украины Василий Хара является депутатом парламента от ПР, которую давно пора переименовать в партию работодателей. Понятно, что пассивность самих металлургов, для которых начальник цеха по-прежнему «царь и бог», и отсутствие реальной государственной поддержки оставляет профсоюзному движению очень мало шансов на успех.

Буквально в самом начале кризиса, в ноябре 2008 года, руководство Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОЦМ), который контролирует «регионал» Андрей Клюев, приняло решение сократить половину из 3-х тысячного коллектива предприятия. В профсоюзе металлургов тогда лишь признали, что данное сокращение можно считать первым массовым увольнением с начала кризиса. Кроме того, на заводе была проведена проверка относительно соблюдения трудового законодательства в отношении увольняемых работников. Государственная инспекция констатировала массовое сокращение штатов, но не выявила на АЗОЦМ нарушений законодательства, т.к. увольнения были обоснованы сокращением производственных мощностей в связи с падением спроса на продукцию предприятия на мировом рынке. Собственник предупредил увольняемых за два месяца и обязался выплатить им все причитающиеся деньги.

С начала этого года практически на всех крупных металлургических предприятиях Украины прошли сокращения штатов и урезания зарплат. Все увольнения абсолютно законны, так как в подавляющем большинстве случаев им предшествует написание заявления по собственному желанию и выплата выходного пособия. Но от этого суть их не меняется – тысячи людей оказались без работы. При этом профсоюзу оставалось лишь настаивать на высоком объеме выплат при увольнениях и требовать по фамильного согласования списков людей, написавших заявления об уходе. Почему люди покорно писали заявления, вопрос абсолютно риторический. Они прекрасно знают о том, что не сделай они этого, администрация найдет повод для их увольнения, только уже без полагающихся выплат. Самое печальное, что те, кого не «попросили на выход», лишь с облегчением вздыхали и продолжали молчать. Именно в этом и заключается главная проблема украинских профсоюзов – даже если они вдруг и решатся вывести людей на улицы, за ними мало кто пойдет. Да и не нужны никому массовые акции протестов, в кризис они лишь усугубят и без того тяжелую ситуацию. Просто каждый собственник должен был бы знать, что профсоюзы сохраняют за собой право прибегнуть к манифестациям и забастовкам как к крайней мере и люди откликнутся на их призыв. Наши же олигархи уверены в том, что ситуацию контролируют они, а все выступления, организованные Федерацией профсоюзов Украины, не более чем политические акции ими же и санкционированные.

Конечно, отрадно, что металлурги АМКР могут рассчитывать на поддержку профсоюзных лидеров и государственных структур. Жаль только, что их лишь чуть более 40 тысяч из полумиллиона человек, занятых в отрасли.

P.S. Если вдруг, или как говорится паче чаяния, данный текст будет воспринят кем-то как чрезмерно лояльный по отношению к компании Arcelor Mittal, то произошло это не по воле автора, а исключительно в силу стечения описываемых выше обстоятельств. Просто надоело наблюдать за тем, как «кошмарят» индийцев с люксембуржцами, принципиально не желая замечать украинские бревна в собственном глазу... Оправдать "одновекторное" профсоюзное рвение можно только, если предположить, что украинские профсоюзные лидеры используют АМКР как своеобразный "тренажер" для отработки наиболее эффективных методов и приемов защиты прав трудящихся. И вот-вот распространят «передовой опыт» защиты работяг и на тех украинских меткомбинатах, где "сидят" отечественные хозяева. Хочется верить...

Сергей Закруткин (УНИАН)