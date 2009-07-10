Медведев выступает за самостоятельное вхождение РФ в ВТО

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что считает "более простым и реалистичным" самостоятельное вступление РФ во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что условия вхождения России в организацию будут согласованы с другими представителями Таможенного союза - Казахстаном и Беларусью.

"Можно, согласовав некие общие стандарты и позиции внутри тройки Таможенного союза, вступать раздельно, что, на мой взгляд, является более простым и более реалистичным, но при соблюдении, конечно, прав и интересов других участников", - сказал российский Президент.

В четверг, 9 июля, схожую позицию озвучил помощник Медведева Аркадий ДВОРКОВИЧ. Он сослался на мнение экспертов, которые считают вариант вступления в организацию втроем "проблемой". В то же время А.ДВОРКОВИЧ подчеркнул, что Россия не отказывается от создания Таможенного союза. Он также заявил, что решение, каким именно образом России присоединяться к ВТО, пока не принято.

Как сообщал УНИАН, Россия более 15 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО. На сегодняшний день Москва завершила все двусторонние переговоры с 60 странами-партнерами, но не согласовала ряд принципиальных позиций, в том числе по сельскому хозяйству, ставкам экспортных пошлин на древесину и регулированию деятельности ряда государственных компаний.

4 июня министр экономического развития России Эльвира НАБИУЛЛИНА заявила, что Россия и Евросоюз могут до конца 2009 года завершить переговоры по соглашению о вступлении РФ во Всемирную торговую организацию.

9 июня премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Россия, Беларусь и Казахстан на 95% согласовали условия создания Таможенного союза. Он заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан намерены вступить во Всемирную торговую организацию как единая таможенная территория.

«Главы правительств России, Белоруссии и Казахстана намерены уведомить ВТО о намерении начать переговоры о присоединении Таможенного союза трех стран как единой таможенной территории и о прекращении переговоров по присоединению к ВТО отдельно каждой страны», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, министр торговли США Гэри ЛОК назвал предложение России присоединиться к Всемирной торговой организации таможенным союзом "невыполнимым", а гендиректор организации Паскаль ЛАМИ не сумел вспомнить ни единого случая, когда государства вступали бы в ВТО блоками.