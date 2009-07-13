Украина уменьшила экспорт давальческого сырья

Украина в январе-мае 2009 года уменьшила экспорт давальческого сырья, по сравнению с январем-маем 2008 года, в 2,1 раза - до 15,1 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По информации Госкомстата, в январе-мае в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 20,2 млн. долл. (спад против января-мая 2008 года – на 29,2%).

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-мае в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 581,2 млн. долл., что в 2 раза меньше, чем в январе-мае 2008 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, уменьшился против января-мая прошлого года в 2 раза и составил 819,7 млн. долл.