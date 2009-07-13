ВТО: кризис далек от завершения

Глобальный экономический спад далек от завершения, и не многие страны отказались от протекционистских барьеров, которые ввели в ответ на него. Как сообщает Reuters, об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль ЛАМИ.

"Я бы предостерег от чрезмерного оптимизма, - сказал он. - Несмотря на то, что мировые рынки демонстрируют признаки стабилизации, кризис далек от завершения, особенно во многих развивающихся странах, которые только сейчас начинают чувствовать его полное влияние на торговлю и экономический рост".

По словам генерального директора, штрафы за импорт и другие ограничения на границах блокируют рынки и усугубляют трудности в период сниженного спроса.

"Пока нет указаний на то, что правительства сокращают или отменяют ограничивающие или нарушающие торговлю меры, которые они применили ранее из-за кризиса", - сказал П.ЛАМИ.

Он отметил, что пока нельзя говорить о "вспышке интенсивного протекционизма". Тем не менее, по его словам, вероятность роста торговых споров, ограничений и санкций со стороны регуляторов вырастет, если несправедливые барьеры не будут отменены.