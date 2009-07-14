Ситуация на Марганецком и Орджоникидзевском ГОКах стабилизировалась

Начальник главного управления промышленности Днепропетровской облгосадминистрации Андрей ТЫМЧУК сообщил журналистам о стабилизации производственной ситуации на Марганецком и Орджоникидзевском горно-обогатительных комбинатах.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, указанные ГОКи практически приостановили свою деятельность в период с ноября 2008 г. по апрель 2009 г. в связи с экономическим кризисом.

А.ТЫМЧУК уточнил, что в июле на Орджоникидзевском ГОКе работают все 3 обогатительные фабрики, 4 карьера из 7 существующих. 90% из общей численности персонала в 5,3 тыс. человек обеспечены работой, остальным предприятие выплачивает две трети тарифной ставки.

На Марганецком ГОКе работают все 4 шахты комбината и обогатительная фабрика. Вместе с тем, на комбинате не возобновили работу два карьера.

В вынужденном простое находятся 500 работников или 12% от общей численности на предприятии (более 4 тыс человек), которым выплачивается две трети тарифной ставки.

Справка УНИАН. Марганцевую руду в Украине добывают ОАО «Марганецкий ГОК» и ОАО «Орджоникидзевский ГОК» (оба - Днепропетровская обл.).