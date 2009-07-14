Astrum: торговый дефицит Украины составит 1,7 млрд. долларов

Торговый дефицит Украины (включая торговлю услугами) в 2009 году составит 1,7 млрд. долларов.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в мае 2009 года быстрыми темпами сокращался как импорт, так и экспорт. Экономист связывает это с «базой сравнения»: в то время как экспорт продукции химической промышленности и металлургии сейчас не изменяется или даже немного растет месяц к месяцу, в прошлом году ралли цен на сырьевые товары продолжалось до августа.

По мнению А.БЛИНОВА «в настоящее время сельскохозяйственные товары — прежде всего зерновые — остаются единственным локомотивом украинского экспорта». В то же время импорт в мае был ниже из-за сокращения внутреннего спроса на импортные товары и довольно низких объемов импорта газа в мае, сообщил экономист. По его оценкам, Украина уже исчерпала свой «бонус» урожая 2008 г. этим летом, и дальнейшего существенного улучшения торгового баланса не предвидится.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственный комитет статистики, в мае 2009 года экспорт товаров составил 2 млрд. 911,2 млн. долл., импорт – 3 млрд. 202,9 млн. долл., что в 2,2 и 42,4 раза меньше показателей мая 2008 года. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам мая текущего года составило 291,7 млн. долл. (в мае 2008 года также отрицательное – 1 млрд. 407,7 млн. долл.).