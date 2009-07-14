Прибыль Johnson & Johnson упала на 5%

Прибыль Johnson & Johnson упала почти на пять процентов во втором квартале 2009 года, однако превысила прогнозы аналитиков, благодаря неожиданно высоким продажам фармацевтических и потребительских товаров. Об этом сообщает Рейтер.

"Они прошли через снижение затрат примерно год назад, и это определенно помогает получать прибыль. Больше удивляет показатель выручки", - сказал аналитик Noble Financial Group Ян Уолд.

Диверсифицированный производитель гигиенических товаров и лекарств получил во втором квартале 2009 года прибыль в размере $3,21 миллиарда или $1,15 на акцию. Годом ранее показатель составил $3,37 миллиарда или $1,18 на акцию.

Аналитики в среднем прогнозировали, что прибыль компании составит $1,11 на акцию.

Квартальная выручка J&J снизилась на 7,4 процента в годовом исчислении до $15,24 миллиарда, но была на $190 миллионов выше, чем прогнозы опрошенных Рейтер аналитиков.

Акции J&J выросли на 1,3 процента к 17.40 МСК.