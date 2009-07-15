Хозсуд открыл процедуру санации «Криворожгормаша»

Хозяйственный суд Днепропетровской области своим определением открыл процедуру санации ОАО «Криворожский завод горного машиностроения» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.).

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что уведомление суда предприятие получило 14 июля т.г.

Управляющим санацией назначен генеральный директор ОАО "Криворожский завод горного машиностроения" Валерий ЯКОВЛЕВ, распорядителем имущества – арбитражный управляющий Владимир ГЛЯДЧЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Криворожский завод горного машиностроения» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) производит буровые станки, установки и вспомогательное оборудование для разработки месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способами и для проходческих работ при строительстве тоннельных сооружений.

По состоянию на март 2009 года 24,7057% акций ОАО «Криворожский завод горного машиностроения» принадлежало Fibreco Holding Limited (Кипр), 21,23% – Mital Limited (Лихтенштейн), 19,5183% – Pherusa Holding Limited (Кипр).

2008 год «Криворожгормаш» завершил с чистым убытком 3,549 млн. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль составила 0,463 млн. грн.