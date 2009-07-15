ИСД вложит 190 млн. долл. в Гданьскую судоверфь

Реструктуризация Гданьского судостроительного завода обойдется его владельцу украинскому концерну «Индустриальный союз Донбасса» в около 190 млн. долл. (по курсу 3,2 злотых за долл.).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь дочерней компании ИСД - ISD-Polska Яцек ЛЕНСКИ.

Он отметил, что украинская компания уже вложила в завод около 90 млн. долл., в частности, 30 млн. долл. направила на выкуп акций допэмиссии предприятия. Еще 60 млн. долл. или большая часть указанных средств были направлены на пополнение оборотных средств терпящего убытки завода.

По его словам, план реструктуризации судоверфи, подготовленный ИСД совместно с польским правительством, предусматривает предоставление украинскому концерну публичной помощи в обьеме около 50 млн. долл. Предполагается, что польские власти спишут в рамках публичной помощи задолженность завода по уплате налогов и других платежей в бюджет, при этом ИСД будет обязано вернуть эту помощь.

Прес-секретарь ISD-Polska также отметил, что украинский концерн рассчитывает вернуть вложеные в Гданьскую судоверфь средства к 2020 году и добавил, что многое будет зависеть от состояния мировой экономики. Так, по данным Я.ЛЕНСКОГО, во всем мире в 4 квартале 2008 года было отозвано более 50% заказов на строительство судов, а в феврале текущего законтрактовано строительство только 7 кораблей.

В тоже время, он назвал достаточно перспективным производство больших металлических конструкций и ветряных электростанций, производство которых намерена наладить Гданьская судоверфь, обьяснив это развитием инфраструктуры в Польше и спросом на альтернативные источники электроэнергии в Европе. «Что касается больших металлических конструкций и ветрянных электростанций, то финансовый кризис особо не повлиял», - сказал он.

Я.ЛЕНСКИ сообщил, что ИСД намерен инвестировать в налаживание производства ветряных электростанций более 50 млн. долл., которые намеревается привлечь в качестве кредита в польских банках, предварительная договоренность о чем уже достигнута.

Как сообщал УНИАН, украинский концерн «Индустриальный союз Донбасса», собственник ISD-Polska, с февраля 2008 года оспаривает оценку Еврокомиссией размера публичной помощи Гданьской судоверфи и рассчитывает на одобрение пересмотренного в апреле текущего года плана реструктуризации завода. В частности, ИСД заявлял, что на момент покупки предприятия имел информацию об порядка 20 млн. долл. полученной заводом публичной помощи, а Еврокомиссия, в свою очередь, утверждает, что предприятие получило более 200 млн. долл. публичной помощи и требует либо вернуть эту помощь, либо закрыть 2 из 3 стапелей предприятия.

В первой декаде июля текущего года Польшу с рабочим визитом посетила еврокомиссар по вопросам конкуренции Нели КРУЗ, которая в начале июня заявила о намерении рекомендовать Еврокомисии одобрить план реструктуризации Гданьской судоверфи.

Однако еврокомиссар поинформировала, что этот вопрос рассмотрит Еврокомиссия на заседании 22 июля. Она также высказала надежду, что ЕК одобрить этот план.