Завтра КС обнародует решение по антикризисному закону

В четверг, 16 июля, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 14 июля решение по делу по представлению Президента Украины о конституционности Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, Президент обосновывает несоответствие положений закона тем, что его нормами Кабинету министров предоставляется право устанавливать порядок ввоза, перечень промышленных предприятий и объемы товаров, которые будут ввозиться такими предприятиями и на которые будут распространяться определенные в законе налоговые льготы. Согласно Конституции Украины каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, предусмотренных законом, система налогообложения, налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины.

Кроме другого, Президент утверждает, что при принятии закона была нарушена установленная частью пятой статьи 94 Конституции процедура вступления его в силу, поскольку законом определена дата вступления его в силу 1 января 2009 года, а опубликован он 3 февраля 2009 года.

Судья-докладчик по делу – Владимир КАМПО.

Начало - в 10 часов.

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