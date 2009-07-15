ФГИ объявил конкурс по продаже Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом сообщается в официальном издании ФГИ "Ведомости приватизации" от 15 июля 2009 года.

Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн.

В соответствии с текстом объявления, ОАО «Одесский припортовый завод» продается вместе с комплексом по перевалке аммиака. Согласно фиксированным условиям конкурса, покупатель обязуется выполнять все работы по приемке, хранению и отгрузке жидкого аммиака, который транспортируется по трубопроводу и железной дороге, а также по приемке, хранению и отгрузке другой химической продукции (карбамид, метанол, карбамидо-аммиачная смесь).

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, доход (выручка) от реализации продукции на протяжении пяти лет должна составлять не менее чем: 1-й год – 2 млрд. 340 млн. грн., 2-й – 2 млрд. 510 млн. грн., 3-й – 2 млрд. 680 млн. грн., 4-й – 2 млрд. 850 млн. грн., 5-й – 3 млрд. 20 млн. грн.

Кроме того, инвестор должен направить инвестиции на техническое перевооружение предприятия в размере: 1-й год – 294 млн. грн., 2-й – 318 млн. грн., 3-й – 304 млн. грн., 4-й – 262 млн. грн., 5-й – 114 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» может составить около 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

11 февраля 2008 года Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО "Одесский припортовый завод".

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, составляла 3 млрд. грн. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая 2008 года запретил правительству и Фонду госимущества осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.