Розничный товарооборот предприятий снизился

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-июне 2009 года уменьшился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 103 млрд. 884,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января-июня т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года зафиксировано во всех областях Украины. При этом наибольшее снижение отмечено в Хмельницкой – 25,5%, до 1 млрд. 981 млн. грн., Днепропетровской – 24,7%, до 9 млрд. 040,1 млн. грн., Волынской – 24,3%, до 1 млрд. 727,1 млн. грн. и Донецкой областях – 23,6%, до 9 млрд. 287,5 млн. грн.

Справка УНИАН. В 2008 году объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9% по сравнению с 2007 годом – до 243 млрд. 898,4 млн. грн.

Рост объемов розничного товарооборота предприятий Украины в январе-июне 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составил 29,7%.