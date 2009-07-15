ВВП России сократился на 10%
12:55, 15 июля 2009Промышленность
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Внутренний валовой продукт (ВВП) России за первые шесть месяцев 2009 года сократился на 10,1%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня министр экономического развития России Эльвира НАБИУЛЛИНА.
«За первое полугодие ВВП, по нашим предварительным оценкам, снизился на 10,1% от соответствующего периода предыдущего года», – сказал Э.НАБИУЛЛИНА.
В то же время она отметила, что зафиксирован незначительный рост промышленного производства. По ее мнению, это позволяет «с некоторой осторожностью» говорить о замедлении спада.
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