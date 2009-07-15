Метзаводы намерены в августе нарастить объемы продукции на 6-13%

Металлургические заводы Украины планируют в августе 2009 г. нарастить объемы основных видов продукции относительно заявленных на июль на 6-13%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора объединения метзаводов «Металлургпром» Виктор ЛЕСОВОЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса.

По его словам, в августе металлургическая отрасль намерена произвести 2,5 млн. тонн чугуна, что на 9% больше планового показателя июля. Выпуск стали увеличится на 9,4% - до 2,9 млн. тонн, производство проката - на 13,5% - до 2,6 млн. тонн.

В.ЛЕСОВОЙ отметил, что производственные мощности металлургических предприятий позволяют увеличить объемы. В частности, в августе будут задействованы две дополнительные доменные печи, и общее количество работающих печей увеличится до 31.

В.ЛЕСОВОЙ подчеркнул, что в июне мировой рынок стали оживился. По его словам, украинские метзаводы продали больше металлопродукции, чем произвели, за счет запасов со складов предприятий.

Как сообщал УНИАН, министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ прогнозирует, что июль будет самым благоприятным месяцем по производству для металлургов.

В частности, по его прогнозам, производство стали в июле составит 2,4 млн. тонн.

Он также напомнил, что в июне т.г. производство стали в Украине снизилось приблизительно на 30% по отношению к июню 2008 года.