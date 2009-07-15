Продажа ОПЗ выше, чем за 500 млн. долл. будет большим достижением

Продажа Одесского припортового завода (ОПЗ) по цене свыше 500 млн. долл. будет большим достижением. Такое мнение высказал УНИАН глава департамента инвестиционно-банковских услуг инвестиционной компании Concorde Capital Виталий СТРУКОВ.

"В начале прошлого года, когда мировые цены на минеральные удобрения достигли максимума, а мультипликаторы оценки химических концернов были на историческом пике за последние десятилетия, 1 млрд. долларов – это была вполне реальная оценка стоимости ОПЗ, - отметил он. - Сегодня цены на минеральные удобрения существенно упали и мультипликаторы снизились более, чем на 40%".

В то же время А.СТРУКОВ отметил, что Одесский припортовый завод является одним из самых привлекательных и ценных активов в химической отрасли Украины.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил сегодня конкурс по продаже государственного пакета акций в размере 99,567% ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно сообщению, начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления.

По информации исполняющего обязанности председателя ФГИУ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, реализационная цена планируемого к продаже госпакета ОАО «Одесский припортовый завод» может составить около 1 млрд. долл.

В то же время по оценке аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Тамары ЛЕВЧЕНКО рыночная стоимость ОПЗ с учетом текущей ситуации составляет порядка 200-250 млн. долл., или около 1,6 млрд. грн. По ее словам, сегодня не самое лучшее время для продажи завода: цены на удобрения находятся на уровне 2007 года, и хотя в дальнейшем они, скорее всего, будут расти, но рынок оживет не ранее 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.