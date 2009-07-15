Впервые за семь лет железная руда упала в цене

Крупнейшие сталелитейные компании Китая согласовали с британо-австралийским производителем железной руды Rio Tinto новые годовые цены на нее, которые на 33% ниже прошлогодних. Впрочем, китайские компании добивались более крупного снижения цен - на 45%. Новые закупочные цены были установлены в ходе затяжных и сложных переговоров между Китайской ассоциацией железа и стали и второй по размерам горнодобывающей компании мира. Однако достигнутое соглашение является временным и может быть пересмотрено.

Механизм согласования цены на железную руду между ее ведущими потребителями и производителями существует уже давно, он призван гарантировать стабильность как мировой сталелитейной, так и горнодобывающей промышленности. Цены согласовываются на финансовый год, который начинается 1 апреля. Однако по причине тяжелого кризиса в нынешнем году данные переговоры носили затяжной и сложный характер. Позиция китайских производителей была значительно ослаблена тем фактом, что несколько недель назад ведущие сталелитейные компании Японии и Южной Кореи согласовали новые цены на железную руду на уровне, который на 33% ниже прошлогоднего. Сейчас китайские компании были вынуждены согласиться на такой же уровень цен. Нынешнее сокращение мировых цен на железную руду является первым за последние семь лет, уточняет ИТАР-ТАСС.