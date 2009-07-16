Toyota и Mazda будут совместно производить гибридные авто

Японские автомобилестроительные корпорации Toyota Motor Corp. и Mazda Motor Corp. близки к заключению соглашения о взаимодействии на рынке гибридных автомобилей с бензиново-электрическим двигателем. В рамках этого проекта Toyota намерена осуществлять масштабные поставки своему партнеру основных комплектующих, который тот будет собирать на своих предприятиях.

Как сообщает сегодня деловая газета Nikkei, реализацию этих автомобилей Mazda предполагает начать в 2013 г, а общий объем продаж в итоге должен будет составить около 100 тыс машин в год.

Ранее Toyota уже предоставляла небольшие партии деталей для "гибридов", в частности, американскому Ford и японскому Nissan. Однако в отношении Mazda речь идет о широком сотрудничестве на долгосрочной основе. Автоконцерн будет напрямую получать аккумуляторы, двигатели и устройства управления от поставщиков Toyota, которая рассчитывает не только повысить свои доходы, но и за счет роста производства снизить цену на комплектующие.

"В 2010 году Toyota намерена также запустить свой первый завод в Европе с производственной мощностью 20-30 тыс автомобилей в год, - отмечает газета. - Благодаря нему корпорация надеется увеличить свою долю на европейском рынке, которая пока не превышает пяти процентов".

Особенность "гибридов" состоит в том, что на низкой скорости они работают на электромоторе, а на высокой - включается бензиновый двигатель. В связи с этим потребление топлива сокращается на 30-60 проц.

Японская корпорация Toyota Motor является пионером рынка автогибридов. С 1997 г, когда впервые было запущено производство ее автомобилей Prius 1-го поколения, концерн на конец марта этого года реализовал в Японии и различных странах мира свыше 1,25 млн таких машин, передает ИТАР-ТАСС.