Задолженность по возмещению НДС металлургам составила 2,8 млрд. грн.

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) украинским металлургическим предприятиям на 1 июня 2009 года составила 2,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении метзаводов «Металлургпром».

Согласно сообщению, 54% от указанной суммы, или более 1,5 млрд. грн., – просроченная задолженность.

По данным «Металлургпрома», задолженность по возмещению НДС метпредприятиям Днепропетровской области составляет 750 млн. грн. Просроченная задолженность по НДС достигает 60% от общего объема долга.