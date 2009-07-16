Алчевский меткомбинат сократил производство

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам января-июня 2009 года сократил производство основных видов продукции на 14-32%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Согласно сообщению, за отчетный период меткомбинат произвел 1,637 млн. тонн готового проката, что на 32%, или 769 тыс. тонн, меньше, чем за первое полугодие 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-июне т.г. комбинат выплавил 1,768 млн. тонн стали, что на 32,7%, или 862 тыс. тонн, меньше, чем по итогам января-июня 2008 года.

Кроме того, за 6 месяцев текущего года Алчевский меткомбинат снизил производство чугуна на 30%, или 685 тыс. тонн, по сравнению с январем-июнем 2008 года – до 1,6 млн. тонн, а производство агломерата – на 14,4%, или 360 тыс. тонн, – до 2,13 млн. тонн.