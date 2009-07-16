Статданные о работе предприятий ГМК

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» по итогам января-июня 2009 года сократил производство основных видов продукции на 14-32%. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Согласно сообщению, за отчетный период меткомбинат произвел 1,637 млн. тонн готового проката, что на 32%, или 769 тыс. тонн, меньше, чем за первое полугодие 2008 года.

По данным «Металлургпрома», в январе-июне т.г. комбинат выплавил 1,768 млн. тонн стали, что на 32,7%, или 862 тыс. тонн, меньше, чем по итогам января-июня 2008 года.

Кроме того, за 6 месяцев текущего года Алчевский меткомбинат снизил производство чугуна на 30%, или 685 тыс. тонн, по сравнению с январем-июнем 2008 года – до 1,6 млн. тонн, а производство агломерата – на 14,4%, или 360 тыс. тонн, – до 2,13 млн. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По данным предприятия на май 2005 года, 89,494% акций ОАО “Алчевский МК” принадлежат корпорации “ИСД”.

По итогам 2008 года убыток ОАО «Алчевский металлургический комбинат» составил 350 млн. 389 тыс. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль меткомбината составляла 324 млн. 985 тыс. грн.

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ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-июня 2009 года произвел 2,114 млн. тонн готового проката, что на 38,7%, или 1,336 млн. тонн, меньше, чем за первое полугодие 2008 года. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

Согласно сообщению, за отчетный период меткомбинат выплавил 2,293 млн. тонн стали, что на 41,4%, или 1,625 млн. тонн, меньше, чем по итогам января-июня 2008 года.

Производство чугуна за 6 месяцев текущего года на ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» сократилось на 41,6%, или 1,446 млн. тонн, по сравнению с январем-июнем 2008 года – до 2,025 млн. тонн чугуна, а производство агломерата – на 36,3%, или 2,094 млн. тонн, – до 3,661 млн. тонн.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу на фондовой бирже 0,1%-ный пакет акций ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в июле этого года.

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ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-июня 2009 г. произвел 1,338 млн. тонн готового проката, что на 1,359 млн. тонн, или на 50,3%, меньше, чем за первые шесть месяцев 2008 г. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», в январе-июне т. г. комбинат выплавил 1,609 млн. тонн чугуна, что на 1,184 млн. тонн, или на 42,3%, меньше, чем по результатам января-июня 2008 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 1,897 млн. тонн стали, что на 1,666 млн. тонн, или на 46,7%, меньше показателя за первое полугодие 2008 г.

К 1 июля т.г. меткомбинат произвел 3,602 млн. тонн агломерата, что на 3,324 млн. тонн (на 48%) меньше, чем в январе-июне прошлого года.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

90,39% акций ОАО «ММК им. Ильича» принадлежат ЗАО «Ильич-Сталь» (г. Мариуполь). 87,48% ЗАО «Ильич-Сталь» принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.

По итогам 2008 года ММК им. Ильича выпустил 4 млн. 274 тыс. тонн готового проката, что на 21,8% меньше, чем за 2007 год.

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Металлургические предприятия Донецкой области за январь-июнь 2009 года сократили объемы производства на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области. Согласно сообщению, за первое полугодие текущего года на металлургических предприятиях области выплавлено 4,9 млн. тонн чугуна и 5,8 млн. тонн стали, что на 41,9% и 44,3% соответственно меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Непрерывная разливка стали сократилась по сравнению с первым полугодием прошлого года на 28,2% – до 4,3 млн. тонн и составляет 73% от общего объема стали, произведенной с начала года.

За отчетный период производство готового проката снизилось по сравнению с январем-июнем прошлого года на 45,1% – до 2,9 млн. тонн, а производство металлических труб увеличилось в 1,7 раза – до 343 тыс. тонн.

Статистики также отметили, что в металлургическом комплексе региона в июне по сравнению с маем текущего года общий объем производства снизился на 2,5%, а по сравнению с июнем 2008 года – на 39,4%.

(УНИАН)