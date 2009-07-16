Закон о минимизации влияния кризиса на промышленность - неконституционен

Конституционный суд Украины признал неконституционным Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности» от 18 декабря 2008 г. №694-VI.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня КС обнародовал принятое 14 июля решение по конституционному представлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно соответствия Конституции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности».

Данным законом были внесены изменения в Закон «О Едином таможенном тарифе» от 5 февраля 1992 г. и в Закон «О налоге на добавленную стоимость» от 3 апреля 1997 г.

КС проверил процедуру вступления в силу закона, то есть 18 декабря 2008 г.

Данный закон был повторно принят Верховной Радой (после ветирования его Президентом) 15 января 2009 г. и подписан Президентом 30 января 2009 г. При опубликовании данного закона дата вступления его в силу была указана обратная – 18 декабря 2008 г. «В таких обстоятельствах (в случае ветирования Президентом закона – УНИАН) датой принятия закона следует считать дату его окончательного голосования по результатам повторного рассмотрения», - сказано в решении КС. То есть не раньше, чем 15 января 2009 г.

Решение КС является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и обжалованию не подлежит.

Как прокомментировал решение КС постоянный представитель правительства в Конституционном суде Василий НИМЧЕНКО, в рассматриваемом законе нарушена только дата принятия закона. «Закон был заветирован Президентом после первого принятия его в Верховной Раде. Вето было преодолено в парламенте, и Президент подписал данный закон, однако дату принятия закона оставили старую», - отметил он.

Решение КС базируется на том, что если закон был ветирован, то он автоматически не может действовать. И поскольку его повторно внесли на голосование в парламенте, то и дата должна быть изменена, сказал В. НИМЧЕНКО.

«По сути ликвидирована правовая площадка регулирования правоотношений в условиях кризиса, и для Кабмина в том числе», - считает постоянный представитель правительства в КС. Он также отметил, что правительство сегодня регулирует в рамках своей компетенции все экономические правоотношения для минимизации влияния на Украину кризиса. «Закон был направлен на поддержку украинского производителя.

Закон неконституционный с сегодняшнего дня. Все действия Кабмина, согласно закону, до сегодня являются законными», - комментирует В. НИМЧЕНКО.

По его мнению, сегодня есть необходимость принятия аналогичного закона: «Не идентичного, а аналогичного в других правоотношениях и проблемах».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности», поскольку, по его мнению, этот закон нарушает ряд актов высшей законодательной силы и международных обязательств Украины.