Баланс экспорта и импорта удастся удержать?

Официальные статистические данные за пять месяцев текущего года свидетельствуют о снижении отрицательного сальдо внешней торговли, по сравнению с прошедшим годом, более чем в 4 раза. И в этом нет ничего удивительного: в условиях кризиса падает спрос на импорт, но одновременно сокращаются и потоки экспорта.

Импорт

По итогам пяти месяцев 2009 года объем импорта составил около 48% объема 2008 года, а экспорт оказался более удачным – порядка 55%. Во многом благодаря тому, что импорт падает быстрее, чем экспорт, отрицательное сальдо сокращается. И факт «на лицо». Если в феврале 2009 года отрицательное сальдо составило около 1,1 млрд. долл., то за май - всего 0,292 млдр. долл. Но удастся ли это сокращение удержать, или это только сиюминутная ситуация?

Не тайна то, что главным фактором, который влияет на объем нашего импорта, является природный газ, его доля в структуре импорта по итогам пяти месяцев т.г. - около 23%. Согласно официальным данным, за это же время украинские потребители оплатили «голубое топливо» на сумму, которая всего на 8% меньше, чем в 2008 году, а вот размеры закупки сократились на 7,6% . То есть, газ для нашей экономики является критической составляющей и если радикально не разрешить эту проблему, то создать эффективную модель экономики нереально.

Второй крупной статьей затрат на импорт является продукция химической промышленности. Доля этих товаров в импорте - около 16%. В самой структуре импорта химической продукции основная часть приходится на фармацевтические препараты.

Третья статья расходов - покупка за рубежом машин и механизмов. В структуре импорта на нее приходится 12%.

Из всех этих крупных позиций импортных платежей реально сбалансировать или даже сократить можно только закупку машин и механизмов. Относительно природного газа и продукции химпрома - не реально. Скорее всего, начиная с сентября, затраты в этих сферах будут только расти. Затраты на приобретение фармацевтических препаратов тоже нельзя уменьшить. Не исключено, что ближе к концу года вырастут и расходы на покупку у нерезидентов продуктов питания и одежды. Как правило, этот импорт растет в предновогодний период. Рост курса доллара может частично снизить спрос на импортные товары, но всецело отказаться от импорта ни население, ни юридические лица не смогут.

Экспорт

Главным источником получения валюты является металл. В структуре экспорта за пять месяцев 2009 года доля черных металлов и изделий из них составляет около 34%. Но, к сожалению, объемы их продаж очень сильно сократились. По сравнению с 2008 года, сумма, полученная от экспорта данной продукции, сократилась более чем в два раза. Май месяц вообще оказался провальным для экспорта черных металлов - 30% от объема продаж в мае 2008 г.

Существенно уменьшился экспорт товаров в страны Америки и Европы. Частично спасает ситуация с металлом для Китая и ряда стран Азии. Ранее не малую долю экспорта составляла продукция химпрома. Но теперь и она существенно сократилась.

Во многом ситуацию с экспортом в этом году спасла продажа сельхозпродукции. Индия, Египет и ряд азиатских стран, а так же Россия обеспечили сбыт украинской продукции. По итогам пятим месяцев доля сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в структуре украинского экспорта составила почти 23%. При чем по таким видам продукции, как зерно, семена технических культур и овощи в январе-мае был обеспечен рост экспортных поставок больший, чем в 2008 году. Украина в основном именно за счет продовольствия имеет возможность наращивать экспорт. Кризис поставил жирную точку в дискуссиях по поводу потенциала Украины в качестве житницы Европы. По предварительным прогнозам, урожай в этом году будет не намного меньше прошлогоднего. И это дает нам шанс хотя бы частично компенсировать потери от снижения экспорта металлов.

Кроме того, в условиях кризиса именно товары народного потребления являются самыми востребованными. Умно было бы в этой ситуации реально стимулировать экспорт продовольствия из Украины и тем самым обеспечить необходимый приток валюты для компенсации выплат по природному газу. Можно считать ошибкой раздувание темы: «Что экспортеры вывезут все зерно из Украины». На деле обеспечить положительное сальдо внешнеэкономической торговли по итогам года не реально, но за счет экспорта продовольствия вполне можно его существенно сократить…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)