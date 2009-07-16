Эксперт: наиболее быстро восстанавливаются хим- и пищепром

В Украине наиболее быстрыми темпами восстанавливаются химическая и пищевая промышленность. Об этом в комментарии УНИАН заявил координатор экономических программ Школы политической аналитики при Национальном университете „Киево-Могилянская Академия” Сергей КИСЕЛЕВ.

„Хотя еще рано говорить о выходе Украины из экономического кризиса, статистика за первое полугодие 2009 г. свидетельствует о постепенном улучшении экономической ситуации", – говорит эксперт.

По его словам „за июнь 2009 г. промышленность выросла на 3,1% по сравнению с маем 2009 г. Зарегистрирован рост, по сравнению с маем, по всем базовым отраслям промышленности, кроме нефтепереработки. Лидерами роста за июнь стали текстильная и деревообрабатывающая промышленность (соответственно +14,4% и +10,1%), а также машиностроение (+6,9%)". Хотя "в машиностроении ситуация неоднозначна. С одной стороны продолжается падение в производстве транспортных средств (-5,9% за июнь), с другой стороны, в производстве электрического и оптического машиностроения наблюдался рекордный рост (+27,5%)”, – отмечает С.КИСЕЛЕВ.

Эксперт говорит, что „в более долговременном периоде – за первое полугодие 2009 г. – мы видим также позитивные тенденции. Мы начинали год с падения промышленности на 34,1%. По результатам 6 месяцев падение затормозилось до 31,1%. 4 из 6 месяцев 2009 г. наблюдался рост промышленности, по сравнению с предыдущим месяцем. Исключения составляли лишь январь и апрель 2009 г., но даже в эти месяцы падение было значительно меньшим, чем осенью 2008 г.".

С.КИСЕЛЕВ говорит, что "наиболее динамически промышленное падение тормозится в химической и пищевой промышленности. В химии начинали год с падения в "минус" 49,1%, за полгода имеем "минус" 33,5%". Такую ситуацию эксперт объясняет тем, что "в начале года химические предприятия стояли незагруженными из-за проблем с российским газом. Также дали о себе знать и правительственные льготы для химической промышленности – в частности, нулевая надбавка по тарифам на газ”.

Наиболее позитивная ситуация, по словам С.КИСЕЛЕВА, наблюдается в пищевой промышленности. „Она пострадала от кризиса менее всего, и здесь наблюдаются наиболее яркие тенденции к восстановлению: начинали год с падения в "минус" 14,3%, сейчас – лишь "минус" 5,8%. Такая позитивная динамика свидетельствует об определенном запасе прочности внутреннего рынка, на который в большей степени и направлена пищевая промышленность”, – считает эксперт.

Также С.КИСЕЛЕВ указывает на то, что наблюдается позитивная динамика в сельском хозяйстве. „Тут наблюдается рост. Причем этот рост усиливается: начинали из +0,5%, за 5 месяцев 2009 г. имеем +2,3% (к соответствующему периоду 2008 г.). Для страны это достаточно важно, поскольку доля сельского хозяйства в украинском ВВП сравнительно высока – 9,3% – это в 3-4 раза больше, чем в большинстве стран Евросоюза, в США или в Японии", - отмечает специалист. По его словам, "прошлогодний рекордный урожай (53,3 млн. тонн зерна) положительно повлиял на животноводство, где наблюдается резкое торможение сокращения поголовья, а по некоторым видам домашних животных – даже рост, которого не был на протяжении последних 2-3 годов”.

По словам экономиста „сдержанно позитивные” тенденции сокращения падения также наблюдаются в грузовых перевозках и строительных работах. В то же время, определенное ускорение падения наблюдается в розничной торговле и в пассажирских перевозках.