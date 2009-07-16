Сивульский считает необходимым ликвидировать «Военторгсервис»

Председатель Главного Контрольно-ревизионного управления (ГлавКРУ) Николай СИВУЛЬСКИЙ считает необходимым ликвидировать концерн Министерства обороны «Военторгсервис».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Н.СИВУЛЬСКОГО, на сегодняшний день существование такого предприятия является неактуальным, к тому же, по данным проверок КРУ, оно занимается лишь передачей собственности Минобороны в частные руки.

Председатель ГлавКРУ подчеркнул, что, по результатам проверки, за время существования концерна (с 2005 года – УНИАН) количество предприятий и объектов, находящихся в его собственности, значительно сократилось.

«Вот что входило в состав концерна «Военторгсервис» на момент его создания: 23 комбината бытового обслуживания, 4 отеля, 4 санаторно-оздоровительных комплекса, 4 туристических предприятия, 12 предприятий торговли, ремонтно-строительные предприятия… На сегодня мы имеем минус 21 комбинат бытового обслуживания, минус 2 отеля, 2 туристических предприятия, минус 10 предприятий торговли, а ремонтно-строительных вообще нет. Что происходит? Все объясняется очень просто: сейчас предмета для работы этой структуры по тем функциям, которые она выполняла в бывшей стране (СССР – УНИАН) нет… Судя по результатам нашей проверки, у руководства сейчас одна цель – как эти объекты передать из государственной собственности в частную», – сказал Н.СИВУЛЬСКИЙ.

По данным КРУ, на протяжении 2006-2008 годов концерн провел отчуждение недвижимого имущества на сумму 19,85 млн. грн., а в течение января 2009 года – на 13 млн. грн.

В связи с этим Н.СИВУЛЬСКИЙ считает необходимым ликвидировать концерн, уволить его руководителей и провести судебное разбирательство относительно деятельности руководства концерна с 2005 года по сегодняшний день.

Как сообщал УНИАН, 20 мая т.г. на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявлении масштабных нарушений в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупке топлива для военной техники.

В Министерстве обороны все обвинения опровергают.

5 июня Верховная Рада освободила Юрия ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Сегодня, 16 июля, Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что Окружной административный суд Киева принял решение о безосновательности обвинений КРУ в адрес руководства Минобороны на основании документов, предоставленных Генеральной прокуратурой. По словам Ю.ЕХАНУРОВА, Генпрокуратура подтвердила, что злоупотреблений со стороны Минобороны в земельных вопросах, а также в сфере обеспечения армии продуктами питания не было.