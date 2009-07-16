Снижение промпроизводства в Украине в т.г. составит 19%

Снижение промышленного производства в Украине в 2009 году составит 19% (в годовом исчислении).

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Как и ожидалось, отметил он, «промышленность начала восстанавливаться этим летом, причем рост, главным образом. за счет низкой базы сравнения, так как промышленное производство начало замедляться в июне 2008 года». Пищевая промышленность первой продемонстрировала рост в годовом выражении: объемы производства увеличились на 0,9% в июне (год к году), напомнил экономист.

В то же время, по мнению А.БЛИНОВА, «общие темпы роста остаются медленными, и маловероятно, что украинская промышленность сможет стабильно поддерживать темпы роста более чем на 3% (месяц к месяцу) в этом году». Таким образом, значительное улучшение показателя промпроизводства во втором полугодии также будет связано, прежде всего, с эффектом низкой базы сравнения, считает экономист.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в июне 2009 года, по сравнению с июнем 2008 года, составил 27,5%.

По данным Госкомстата, в январе-июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 31,1%.

В июне против мая т.г. зафиксирован рост на уровне 3,1%.