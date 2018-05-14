Всемирный банк: обзор экономической ситуации в Украине

Экономический обзор Всемирного банка относительно Украины

Всемирный Банк: Поскольку глобальная экономическая ситуация ухудшилась, Украина, как новая открытая экономика, испытывает существенное негативное влияние. Мы снизили прогноз экономического роста Украины в 2009 году и предусматриваем медленное возобновление в 2010 году, что зависит от соблюдения взвешенной макроэкономической политики и продвижения структурных реформ. Ключевым риском для Украины является фискальный дисбаланс, вызванный падением бюджетных доходов, действующими непересмотренными расходными обязательствами и значительными финансовыми потребностями Нафтогаза...

Текущие тенденции Текущие тенденции Глобальная экономическая ситуация ухудшилась со времени нашего последнего обзора. Согласно недавнему отчету Всемирного банка «Финансы глобального развития», глобальный ВВП сократится на 2,9% в 2009 году при падении объемов мировой торговли на 9,7%. По прогнозам, падение в регионе Восточной Европы и Центральной Азии будет составлять 4,7% (ухудшение на 2.7 п.п. относительно мартовского прогноза). Адаптация к новым условиям в Восточной Европе является особенно острой из-за провала экспортного спроса и стремительной остановки притоков капитала, которые питали внутренний спрос в регионе на протяжении предкризисных лет.

Украинская экономика резко ухудшилась, реагируя на негативные условия торговли и перепрофилирование потоков капитала.

Реальный ВВП упал на 20,3 % в первом квартале 2009 года при снижении поступлений инвестиций в основной капитал и частный бизнес, соответственно, на 48,7% и 11,6% п./п. Реальный экспорт упал на 15,9 %, тогда как уменьшение внутреннего спроса и коррекция обменного курса обусловили резкое сокращение импорта (-36.6%), что вызвало рост со стороны «чистого» экспорта. Показатели производства оставались низкими на протяжении второго квартала, при этом сокращение промышленного производства составляло около 31% на протяжении первых шести месяцев года. В то же время улучшилось фактическое рефинансирование внешнего долга банков и корпораций.

Хотя инфляционное давление снизилось и отток банковских депозитов остановился, фискальная ситуация остается основной угрозой макроэкономической стабильности.

Рост потребительских цен замедлился до 15% в июне (с 22,3% в декабре 2008 г.). Отток депозитов с банковского сектора остановился, на протяжении последних месяцев первого полугодия демонстрируя небольшую тенденцию к росту. В то же время, падение налоговых поступлений со значительной частью непересмотренных расходных обязательств привели к увеличению дефицита.

Финансовые потребности Нафтогаза, являющиеся структурной проблемой и вызванные длительным занижением цены на внутреннем газовом рынке, дополнительно обременяют государственные финансы.

Среднесрочная перспектива

В соответствии с условиями внешних рынков и развитием внутренней экономической политики ВБ ожидает падение ВВП Украины на 15% в 2009 году, после чего в 2010 начнется медленное восстановление.

Инвестиционный спрос и импорт резко упали на раннем этапе кризиса, мы ожидаем последующей коррекции потребления на протяжении года, т.к. рынок труда остается слабым, и сбережения населения исчерпываются. Поскольку существенный «разрыв производства» делает возможным ускорение дизинфляции, мы теперь предусматриваем рост потребительских цен на 13,4% на протяжении 2009 года. Платежный баланс остается финансово обеспеченным, на наш взгляд, с небольшим позитивным сальдо текущего счета и при условии полного внедрения рограммы МВФ.

В 2010 году мы ожидаем медленного роста ВВП, поскольку экспортный спрос, вероятно, будет восстанавливаться медленно, а международные рынки капитала будут склонны к риску. В то же время, внутреннее кредитование также будет расширяться медленно, по мере того, как финансовый сектор будет справляться со ставками финансирования и укреплять свои балансы. Даже умеренные перспективы 2009 года и, возможно, улучшение прогноза на 2010 год нуждаются во взвешенной экономической политике, которая позволит снижать стоимость заимствований и поддерживать объемы рефинансирования долгов.

Взвешенное управление государственными финансами будет главным вызовом макроэкономической политики.

К счастью, Украина вошла в кризис с низким уровнем государственного долга относительно ВВП. Однако, сочетание экономической рецессии, падения реального обменного курса гривни и большого фискального дефицита быстро «съедают» достижения последних лет.

Фискальная политика должна быть направлена на сдерживание ожидаемого дефицита в 2009 году и подготовку взвешенного бюджета на 2010 год. Задача усложнена тем фактом, что обязательства остались непересмотренными, тогда как поступления резко упали, обнажая структурные дисбалансы пенсионной системы и энергетического сектора. Эти структурные дефициты нужно стабилизировать, а субсидии и неадресные социальные программы - реформировать, что, в свою очередь, создаст фискальное пространство для необходимых инвестиций. Повышение тарифов на энергоносители должно сопровождаться реформами тарифообразования и механизмом сбора платежей теплоснабжающих компаний на местном уровне.

Экономическое восстановление нуждается в структурных реформах, направленных на повышение производительности.

Перспективы роста экономики Украины в 2010 году и среднесрочном периоде в значительной мере зависят от возможности повысить производительность путем отмены регуляторных препятствий для вхождения в бизнес, снижения регуляторных операционных расходов, содействия честной конкуренции и демонстрации политической воли относительно реформ в энергетическом секторе (например, тарифная реформа и реформа управления Нафтогазом) и государственном секторе (например, государственные закупки, судебная система, государственная администрация и управление государственными предприятиями). Также реальный сектор должен быть поддержан новейшей транспортной инфраструктурой и созданием благоприятной среды для экспорта. При том, что иностранный капитал становится более несклонным к риску и более избирательным, Украине нужно будет конкурировать на рынке ресурсов путем создания среды, благоприятной для инвестиций и развития бизнеса. К тому же, экономическое восстановление будет нуждаться в консолидированном и углубленном финансовом секторе при усиленной регуляции и надзоре.