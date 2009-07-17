Ривнеазот в августе уволит треть работников

В августе ОАО «Ривнеазот» может сократить ло 1,5 тыс. работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам генеральный директор «Ривнеазота» Михаил ЗАБЛУДА.

По его словам, такая ситуация возникнет, если правительство не решит вопрос о кардинальном снижении цены на российский природный газ, поскольку нынешняя его цена делает продукцию предприятия убыточной. Сейчас предприятие перешло на трехдневную рабочую неделю, минудобрений фактически не производит, складские помещения почти пусты, сказал гендиректор ОАО. Не исключено, что в случае сохранения нынешней ситуации на производстве, отметил М.ЗАБЛУДА, осенью наступит очередной этап сокращения работников.

В августе запланировано в первую очередь сократить лиц разного возраста, которые имеют специфические профессии. Ожидается, что в службу занятости обратятся более 900 химиков, а остальные предстоящие сокращения будут касаться лиц пенсионного возраста, сказал М.ЗАБЛУДА.

Всего на предприятии сейчас работает более 5,5 тыс. человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском центре занятости, здесь готовятся к такому развитию событий, хотя не знают, что предложить будущим безработным с «Ривнеазота». В частности, уже подготовлен план мероприятий о сотрудничестве городского центра занятости и ОАО "Ривнеазот", создана рабочая группа, готовится график приема уволенных граждан, с председателями профкомов структурных подразделений и табельщиками цехов предприятия проведены консультации. Кроме того, работникам предприятия, которые уже предупреждены об увольнении, предоставляют юридические консультации.

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.