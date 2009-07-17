ЮГОК в январе-июне снизил производство железорудного концентрата на 37,5%

ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) по итогам января-июня 2009 г. снизил производство железорудного концентрата на 37,5%, агломерата – на 84,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов Украины «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», ЮГОК произвел 2,845 млн. тонн железорудного концентрата, что на 37,5%, или на 1,71 млн. тонн, меньше, чем за январь-июнь 2008 г.

За указанный период ЮГОК произвел 397 тыс. тонн агломерата, что на 84,8% (на 2,223 млн. тонн) меньше показателя за 6 месяцев прошлого года.

За январь-июнь т. г. объемы производства железорудного концентрата в Украине сократились относительно аналогичного периода 2008 г. на 27% - до 23,577 млн. тонн.

Производство агломерата снизилось на 30,6% - до 25,543 млн. тонн.

Справка УНИАН. ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" входит в пятерку крупнейших производителей железной руды и является единственным в Украине ГОКом, который производит агломерат.

В декабре 2007 года Группа «Приват» продала компании Lanebrook Limited, мажоритарному акционеру российской компании «Евраз Груп», 50% акций ЮГОКа.

Ранее Группа "Приват" контролировала ЮГОК совместно с компанией "Смарт-групп", которой принадлежит 50% акций комбината.