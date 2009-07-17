Эксперты считают, что падение промышленности достигло дна

Большинство экономических экспертов считают, что падение промышленности достигло дна, и начинается ее рост.

Об этом свидетельствуют результаты эксперт-опроса, проведенного УНИАН.

Как сообщалось, Государственный комитет статистики обнародовал данные относительно ситуации в промышленности за январь-июнь 2009 г. Так, в январе-июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промышленного производства составлял 31,1%. В июне 2009 года против мая с.г. зафиксирован рост на уровне 3,1%.

Комментируя эти данные, президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР выразил убеждение, что в реальном секторе экономики процесс падения производства уже завершился.

“Статистика подтверждает, что кризис, то есть, собственно падение производства в Украине, подошел к концу. Основные отрасли нашего индустриального прошлого прекратили падение, экономика Украины адаптировалась к всемирному сужению рынков. Не стали неожиданностью и данные по розничной торговле – после прекращения общего падения производства она всегда растет немного медленнее, чем промышленность”, - сказал он.

По мнению эксперта, вообще экономика Украины “ведет себя полностью предсказуемо, хотя остаются большие риски”. А.ПАСХАВЕР сравнил состояние экономики с воспалением легких, “когда кризис уже минул, но общее состояние остается достаточно тяжелым”. “По крайней мере, роста ВВП ожидать в ближайшей перспективе не стоит”, - отметил эксперт.

По мнению А.ПАСХАВЕРА, сегодня важно, чтобы правительство, государство, обеспечили будущий рост, стимулируя спрос на товары отечественного производства, и активнее способствовали возобновлению кредитования производителей.

“Но главные риски сегодня – внешние: если падение спроса в мире на нашу продукцию продолжится, у украинской экономики может просто не хватить внутреннего ресурса. То есть, произошло то, о чем я говорил еще в начале марта: падение прекратилось, но рост пока еще идет чрезвычайно тяжело», - подытожил А.ПАСХАВЕР.

В свою очередь, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает, что данные Госкомстата соответствуют логике кризисных процессов.

“Итоги полугодия 2009 г. свидетельствуют, что мы находимся вблизи определенного дна. Но после достижения этого кризисного дна события могут развиваться по трем главным сценариям. Это или взлет экономики, стремительный рост – история знает такие примеры. Второй сценарий – это стагнация, топтание на месте. И третий, наиболее опасный сценарий, заключается в том, что стагнация может быть прервана второй волной кризиса”, - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

По его мнению, наша страна находится “ближе к сценарию стагнации, но он может измениться как в сторону роста экономики, так и в сторону резкого ухудшения ее состояния – в зависимости от действия внешних факторов. В частности, ожидать восстановления экономики Украины в целом можно только тогда, когда восстановятся внешние экспортные рынки”.

Эксперт считает, что кризис заставил украинские предприятия адаптироваться, и в настоящее время рост или прекращение падения демонстрируют именно те отрасли, которые смогли переориентироваться на внутреннее потребление. В то же время очень острой проблемой, сдерживающей дальнейший рост промышленности, является фактическое прекращение ее кредитования со стороны банковской системы, убежден И.БУРАКОВСКИЙ.

Экономист, член Совета предпринимателей при Кабинете министров Виктор ЛИСИЦКИЙ считает, что определенное улучшение ситуации в промышленности является понятным и предсказуемым.

Он заметил, что в перерабатывающей промышленности зафиксирован даже заметный рост. “Это свидетельствует, что реальный сектор производства почувствовал под ногами дно кризиса, оттолкнулся от него и медленно начал двигаться вверх”, - считает эксперт.

Сдержанный оптимизм, по словам В.ЛИСИЦКОГО, поддерживает и то, что хотя депозиты юридических лиц не растут, начали наращивать объемы депозиты физических лиц.

Кроме того, он обратил внимание на оживление на рынке рекламы, в частности, телевизионной, что также является позитивным сигналом.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий ЮРЧИШИН считает, что даже если промышленность вообще не будет прирастать, показатели в ІІІ – IV кварталах 2009 года могут быть значительно лучше, чем в прошлом году.

“Ведь именно в третьем-четвертом квартале 2008 года началось общее падение показателей”, - напомнил он.

По мнению эксперта, данные Госкомстата не позволяют давать оптимистические прогнозы развития украинской экономики на вторую половину 2009 года. “Пока еще нет определенных свидетельств роста в мире спроса на нашу продукцию. Определенное замедление темпов падения промышленности свидетельствует о том, что в экономике наступила неустойчивая стабильность”, - отметил В.ЮРЧИШИН.

Имеющийся прирост в некоторых отраслях, по мнению эксперта, объясняется оживлением работ на селе и другими летними сезонными факторами.