Яценюк: газовый контракт снизил конкурентоспособность предприятий

Условия газового контракта, подписанного нынешним правительством, снизили конкурентоспособность украинских промышленных предприятий на ближайшие годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданской инициативы «Фронт перемен», об этом сказал народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК во время посещения карьера ОАО “Южный горно-обогатительный комбинат” в Кривом Роге.

Он отметил, что “за последние четыре месяца цены на нефть возросли в 2 раза, и если цена на нефть дойдет до 100 долларов за бочку, то Украина будет вынуждена платить 600 долларов за 1000 кубометров газа”.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что на сегодня украинские промышленные компании “покупают газ по 2,6 тыс. гривен”. По его словам, заверения в том, что предприятия получают газ по “150-200 долларов за тысячу кубов” не соответствует действительности. Директор Днепропетровского металлургического завода имени Петровского сообщил, что реальна цена на газ для предприятий на сегодня составляет 2,6 тыс. грн. за тысячу кубометров, а “это 300 с лишним долларов”, - сказал лидер “Фронта перемен”.

Среди факторов, которые снижают конкурентоспособность украинских предприятий, он назвал, в частности, “худший в истории Украины газовый контракт”.

“Украинскую конкурентоспособность подкосило отсутствие энергоэффективности, а также первое в мире место по энергопотреблению на один доллар ВВП и один из худших в истории Украины и лучший в истории “Газпрома” газовый контракт”, – добавил А.ЯЦЕНЮК.