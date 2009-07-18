Небюджетным предприятиям запрещается предоставлять госуслуги

Правительство с 1 января 2010 года запрещает небюджетным предприятиям предоставлять государственные услуги.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, правительство на заседании 17 июля приняло постановление, которым утвержден Временный порядок предоставления государственных, в том числе административных услуг.

В частности, правительство обязывает министерства и облгосадминистрации принять меры по прекращению с 1 января 2010 года предоставления административных услуг предприятиями, учреждениями и организациями, которые не имеют статуса бюджетных учреждений.

До этого времени министерства, ведомства, а также местные органы исполнительной власти должны провести анализ деятельности предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере их управления и предоставляющих услуги.

На основании анализа министерства на протяжении месяца должны подать правительству предложения об утверждении размеров платы за административные услуги в соответствии с экономически обоснованными расходами, связанными с их предоставлением.

Кроме того, министерства и ведомства должны в двухмесячный срок пересмотреть утвержденные Кабмином перечни платных услуг и внести предложения по разграничению на государственные, административные и хозяйственные.

Согласно решению правительства, временный порядок предоставления государственных и административных услуг будет применяться до разработки и принятия Верховной Радой Закона “Об административных услугах”.

В управлении подчеркнули, что реализация данного постановления правительства будет способствовать повышению качества предоставления услуг и установлению четкого порядка определения платы за государственные услуги.