Канада подала иск к американской меткомпании US Steel

Правительство Канады подало иск к американской компании US Steel, которая в марте временно закрыла два завода в провинции Онтарио и пока так их и не открыла, передает AFP.

Иск подан в федеральный суд Канады. Ранее министр промышленности страны Тони Клемент заявлял, что Канада может потребовать от американцев 10 тысяч канадских долларов (около девяти тысяч долларов США) за каждый день простоя фабрик, сообщает Bloomberg.

Тони Клемент уже обращался к US Steel с письмом, в котором требовал возобновить производство, ведь решение американцев оставило без работы полторы тысячи канадцев. В US Steel утверждают, что к закрытию заводов привела ситуация на рынке, так как из-за кризиса спрос на сталь значительно снизился, а вместе с ним упали и цены.

Американцы уже заявили, что разочарованы судебным иском. По их утверждениям, US Steel неоднократно обращалась в министерство промышленности Канады с просьбой обсудить ситуацию во внесудебном порядке, отмечает Reuters.

US Steel - крупнейший производитель стали в США. Акции этой компании за год подешевели на 74 процента. Стоит отметить, что аналогичный спад пережили крупные сталелитейные компании по всему миру, так как кризис значительно сказался на металлургической отрасли, ишет Lenta.ru.