Volkswagen взял под полный котроль Porsche

В борьбе за поглощение компании Porsche концерн Volkswagen одержал победу, а вольфсбуржцы получат полный контроль над штутгартскими соперниками, пишет Der Spiegel.

По данным издания, на начальном этапе VW покупает 49,9% акций Porsche, остальные пакеты будут приобретены позднее. Детали сделки станут известны на будущей неделе.

Производитель спортивных автомобилей, оказавшийся в трудном финансовом положении, получит от VW 8 млрд евро, что позволит расплатиться с долгами.

Поглощение будет означать конец карьеры главы Porsche Венделина Видекинга. В минувшие дни в СМИ уже появились сообщения, что на его место придет директор по производству Михаэль Махт. В то же время председатель наблюдательного совета компании Вольфганг Порше опроверг эту информацию.